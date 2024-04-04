Мариупольское восстановление: вице-премьер России Марат Хуснуллин про Мариуполь

Хуснуллин: большинство домов в Мариуполе будут восстановлены до конца года

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Практически все жилые многоквартирные здания в Мариуполе будут восстановлены к концу 2024 года, как объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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"Мы планируем к концу текущего года восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе. Это наша приоритетная задача", — отметил Хуснуллин в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах, обратившись к президенту Владимиру Путину.

Также он подчеркнул, что будет усилено восстановление индивидуальных жилых домов в Мариуполе.

Ранее Хуснуллин сообщал о намерении восстановить основные объекты исторического центра Мариуполя в текущем году.