Практически все жилые многоквартирные здания в Мариуполе будут восстановлены к концу 2024 года, как объявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Мы планируем к концу текущего года восстановить практически все многоквартирные дома в Мариуполе. Это наша приоритетная задача", — отметил Хуснуллин в ходе церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах, обратившись к президенту Владимиру Путину.
Также он подчеркнул, что будет усилено восстановление индивидуальных жилых домов в Мариуполе.
Ранее Хуснуллин сообщал о намерении восстановить основные объекты исторического центра Мариуполя в текущем году.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.