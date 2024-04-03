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Нужен ли журнальный столик в гостиной: избавляемся от ненужных элементов интерьера

Необходим ли журнальный столик в гостиной

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Известно, что не только ремонт (квартиры или комнаты), но и их обустройство требуют значительных финансовых затрат.

Необходим ли журнальный столик в гостиной
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli is licensed under CC0

Для того чтобы сократить расходы на этом этапе, не ущемляя при этом комфорт и уют в гостиной, эксперт из сетевого, дизайнер Юлия Тычино, рекомендует проанализировать необходимость всех традиционных элементов интерьера.

Возможно, некоторые из них можно безболезненно исключить, сохраняя при этом оригинальный, привлекательный и современный дизайн.

Поэтому мы предлагаем обратить внимание на журнальный столик, который так часто встречается в гостиной.

Несмотря на его распространенность, часто такая мебель просто собирает пыль.

Исключение составляют случаи, когда столик выполняет определенные функции, например, служит тумбой под телевизор, подставкой для коллекции статуэток или других мелочей, или же используется как место для перекуса перед телевизором.

Однако, если вы сможете распределить вещи по другим местам, где они должны находиться, то освободите пространство и сэкономите на покупке стола.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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