Нужен ли журнальный столик в гостиной: избавляемся от ненужных элементов интерьера

Известно, что не только ремонт (квартиры или комнаты), но и их обустройство требуют значительных финансовых затрат.
Для того чтобы сократить расходы на этом этапе, не ущемляя при этом комфорт и уют в гостиной, эксперт из сетевого, дизайнер Юлия Тычино, рекомендует проанализировать необходимость всех традиционных элементов интерьера.
Возможно, некоторые из них можно безболезненно исключить, сохраняя при этом оригинальный, привлекательный и современный дизайн.
Поэтому мы предлагаем обратить внимание на журнальный столик, который так часто встречается в гостиной.
Несмотря на его распространенность, часто такая мебель просто собирает пыль.
Исключение составляют случаи, когда столик выполняет определенные функции, например, служит тумбой под телевизор, подставкой для коллекции статуэток или других мелочей, или же используется как место для перекуса перед телевизором.
Однако, если вы сможете распределить вещи по другим местам, где они должны находиться, то освободите пространство и сэкономите на покупке стола.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.