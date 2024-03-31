Петербургскую легендарную тюрьму "Кресты" хотят выставить на торги. Из СИЗО сделают арт-объект

СИЗО "Кресты" в июне 2024 года выставят на торги

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что комплекс исторических здании тюремного изолятора "Кресты", что находится на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге, могут выставить на продажу. Аукцион по данной недвижимости запланирован на июнь 2024 года. Сообщается, что к торгам тюремный комплекс готовит АО "ДОМ.РФ".

Фото: www.flickr.com by Нинара is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отмечается, что "Кресты" собираются приспособить под современное использование. Соответствующее соглашение о данных намерениях подписано летом 2023 года. На территории тюремного комплекса хотят организовать общественно-деловой и культурный кластер.

Также известно, что приобретатель исторического тюремного комплекса не сможет переделывать объект или вовсе его демонтировать. СИЗО "Кресты" признан вновь выявленным объектом культурного наследия. В объект помимо комплекса изоляторов входят: Храм Александра Невского, котельная и трансформаторный пункт. По документам участок на торгах будет проходить как застроенный.