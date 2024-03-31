Как добавить красоту в интерьер, но чтобы не переборщить: 3 простых способа

Если ваша квартира кажется слишком однообразной и серой, наилучшим решением будет добавление цветовых акцентов.
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Однако важно не перегружать пространство цветом, чтобы оно сохраняло комфортную атмосферу.
Акцентная стена Необязательно перекрашивать всю комнату. Достаточно выделить акцентом только одну стену, особенно хорошо подходит стена с окном или дверью. При этом следует выбирать цвета, которые гармонично сочетаются с общим интерьером.
Текстильные аксессуары Использование текстильных элементов — простейший способ оживить интерьер. Если комната кажется слишком тусклой, яркий плед может исправить ситуацию. Цветные пледы хороши тем, что позволяют контролировать интенсивность цвета, а также их легко убрать, если захочется.
Освещение Яркий абажур может стать украшением комнаты. Преимущество такого решения в том, что можно не тратиться на новые предметы, а сделать яркий акцент, например, сделав свой абажур для торшера своими руками.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.
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