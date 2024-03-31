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Как добавить красоту в интерьер, но чтобы не переборщить: 3 простых способа

ТОП-3 способа оживить интерьер

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Если ваша квартира кажется слишком однообразной и серой, наилучшим решением будет добавление цветовых акцентов.

ТОП-3 способа оживить интерьер
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli is licensed under CC0

Однако важно не перегружать пространство цветом, чтобы оно сохраняло комфортную атмосферу.

  1. Акцентная стена
    Необязательно перекрашивать всю комнату.
    Достаточно выделить акцентом только одну стену, особенно хорошо подходит стена с окном или дверью.
    При этом следует выбирать цвета, которые гармонично сочетаются с общим интерьером.

  2. Текстильные аксессуары
    Использование текстильных элементов — простейший способ оживить интерьер.
    Если комната кажется слишком тусклой, яркий плед может исправить ситуацию.
    Цветные пледы хороши тем, что позволяют контролировать интенсивность цвета, а также их легко убрать, если захочется.

  3. Освещение
    Яркий абажур может стать украшением комнаты.
    Преимущество такого решения в том, что можно не тратиться на новые предметы, а сделать яркий акцент, например, сделав свой абажур для торшера своими руками.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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