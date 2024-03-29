Платформа "Авито Недвижимость" зафиксировала 5-процентное сокращение спроса на офисы в РФ

В России на 5% уменьшился спрос на покупку офисов

Отдел аналитической платформы "Авито Недвижимость" просчитал спрос на офисы в России. Оказалось, что на такой вид недвижимости спрос за год упал на 5%. Во внимание аналитиков брался период с февраля 2023 по февраль 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Статистика платформы показала, что интерес к офисам уменьшился в 20 из 30, попавших в рамки исследования, городов. Наибольший отказ от офисов наблюдался в Брянске — спрос в этом городе просел на 61%. За Брянском в этом плане следуют: Ульяновск (-50%), Иркутск (-46%), Саратов (-43%), Пермь (-42%), Ярославль (-40%).

Аналитики "Авито Недвижимость" и ещё ряд экспертов связывают снижение спроса на офисы в РФ со значительным удорожанием квадратного метра такой недвижимости. Так, статистика прошлого месяца показала, что квадратный метр офисного помещения в Москве и Санкт-Петербурге торговался по средней цене 324 и 160 тысяч рублей соответственно.

В целом положительная динамика по продажам офисов наблюдалась только в 8 из 30 городов, попавших под исследование. Так, положительная динамика отмечена в Новосибирске и Омске, здесь спрос на офисы вырос на 35% за год.