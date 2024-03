Платформа "Авито Недвижимость" зафиксировала 5-процентное сокращение спроса на офисы в РФ

Отдел аналитической платформы "Авито Недвижимость" просчитал спрос на офисы в России. Оказалось, что на такой вид недвижимости спрос за год упал на 5%. Во внимание аналитиков брался период с февраля 2023 по февраль 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International