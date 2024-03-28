Рост популярности Таиланда среди российских инвесторов: новый тренд на рынке недвижимости

Россияне назвали самые популярные страны для покупки жилья

2:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Таиланд становится все более привлекательным для российских граждан, желающих приобрести недвижимость за рубежом. Эксперты инвестиционной компании Edeluxe назвали страны, наиболее популярные среди российских покупателей недвижимости.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

По данным на 2023 год, спрос россиян на таиландскую недвижимость увеличился на 11 процентов. Этот рост связан с борьбой Пхукета за право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2028 году, пояснили эксперты. Однако спрос на другие популярные направления снизился: на кипрскую недвижимость — на 46 процентов, на греческую — на 44 процента, а на грузинскую — на 43 процента.

Наибольший спад интереса наблюдается к Турции: спрос снизился на 69 процентов. Тем не менее, по количеству сделок, Турция остается на первом месте среди предпочтительных стран для покупки заграничной недвижимости. В 2022 году каждый второй российский гражданин, желающий купить жилье за пределами России, искал варианты именно в Турции. Кроме того, в список десяти лидеров входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Индонезия, Кипр, Северный Кипр, Венгрия, Греция, Испания и Грузия.

В целом российский спрос на зарубежную недвижимость снизился на 57 процентов. Основные мотивы таких покупок включают поиск "запасного аэродрома" в случае необходимости эмиграции, возможность получения второго паспорта или вид на жительство. Кроме того, российские инвесторы, имеющие недвижимость в России, стремятся снизить риски, инвестируя в зарубежную недвижимость. Для многих такая недвижимость также является источником пассивного дохода.

В июле аналитики Intermark Real Estate признали ОАЭ самым популярным зарубежным рынком недвижимости среди россиян. В 2023 году спрос на недвижимость там продемонстрировал рост на 36 процентов. Среди причин такого интереса соотечественников к Дубаю называют благоприятное налогообложение, устойчивый экономический рост и нейтралитет в политических вопросах.