Эксперты предложили домохозяйкам эффективный метод для удаления неприятного запаха и борьбы с вредоносными микроорганизмами в матрасе — использование водки.
По их рекомендации, следует смешать водку с водой в равных пропорциях (1:1), затем налить получившееся раствор в пульверизатор и обработать им матрас. После этого необходимо дать матрасу высохнуть на свежем воздухе.
Кроме того, водка может быть эффективным средством для борьбы с плесенью в ванной. Для этого нужно также смешать водку с водой в равных пропорциях, нанести на пораженные участки с помощью распылителя, оставить на 15 минут, а затем тщательно обработать поверхность.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.