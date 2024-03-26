Эффективный способ очистки матраса и устранения запаха: экспертный совет

Домохозяйкам посоветовали почистить матрас водкой

0:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Эксперты предложили домохозяйкам эффективный метод для удаления неприятного запаха и борьбы с вредоносными микроорганизмами в матрасе — использование водки.

Фото: 500px.com by Юрий Самойлов is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По их рекомендации, следует смешать водку с водой в равных пропорциях (1:1), затем налить получившееся раствор в пульверизатор и обработать им матрас. После этого необходимо дать матрасу высохнуть на свежем воздухе.

Кроме того, водка может быть эффективным средством для борьбы с плесенью в ванной. Для этого нужно также смешать водку с водой в равных пропорциях, нанести на пораженные участки с помощью распылителя, оставить на 15 минут, а затем тщательно обработать поверхность.