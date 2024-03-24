Три важных аспекта ремонта, которые не стоит упускать из виду

При проведении обширного ремонта часто бывает непросто учесть все тонкости и детали.
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Дизайнер Юлия Тычино поделилась тремя ключевыми аспектами ремонта, которые часто упускаются из виду при планировании интерьера.
Дверные упоры Установка дверных ограничителей необходима непосредственно после укладки напольных покрытий, чтобы избежать повреждений обоев или плинтусов. Несмотря на то что это кажется мелочью, владельцам квартир часто приходится сожалеть о недостаточном внимании к этому вопросу.
Лишние плинтусы В местах, где мебель плотно прилегает к стенам, следует избегать укладки плинтусов. В противном случае это потребует дополнительных затрат на работу мастера, материалы и их установку, что может оказаться непредвиденным расходом.
Доступ к коммуникациям Обеспечение доступа к счетчикам воды, трубам и зонам для хранения уборочных средств в ванной комнате кажется тривиальным, но это важно учесть. Иначе придется разрушать часть ремонта для обеспечения доступа к коммуникациям, что приведет к лишним затратам времени, денег и нервов.
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