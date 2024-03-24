Три важных аспекта ремонта, которые не стоит упускать из виду

Топ-3 мелочи, о которых чаще всего забывают во время ремонта

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При проведении обширного ремонта часто бывает непросто учесть все тонкости и детали.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

Дизайнер Юлия Тычино поделилась тремя ключевыми аспектами ремонта, которые часто упускаются из виду при планировании интерьера.

Дверные упоры

Установка дверных ограничителей необходима непосредственно после укладки напольных покрытий, чтобы избежать повреждений обоев или плинтусов. Несмотря на то что это кажется мелочью, владельцам квартир часто приходится сожалеть о недостаточном внимании к этому вопросу. Лишние плинтусы

В местах, где мебель плотно прилегает к стенам, следует избегать укладки плинтусов. В противном случае это потребует дополнительных затрат на работу мастера, материалы и их установку, что может оказаться непредвиденным расходом. Доступ к коммуникациям

Обеспечение доступа к счетчикам воды, трубам и зонам для хранения уборочных средств в ванной комнате кажется тривиальным, но это важно учесть. Иначе придется разрушать часть ремонта для обеспечения доступа к коммуникациям, что приведет к лишним затратам времени, денег и нервов.