Поддельных стройматериалов на российском рынке должно стать меньше. Запущен эксперимент по маркировке данной продукции

В России начата борьба с контрафактными стройматериалами

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России с середины марта начат эксперимент по маркировке строительных товаров. Он коснётся отдельных видов стройматериалов в упаковке. Эксперимент продлится по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Данный эксперимент проводится с целью контролирования строительного рынка. Дело в том, что резко выросли продажи фальсифицированной продукции. Так, в 2023 году оборот поддельных строительных материалов увеличился на треть. Много фальсификата встречается среди трубной продукции, а ещё больше среди сухих строительных смесей (цемента, штукатурок и прочего).

Сообщается, что пока эксперимент добровольный и бесплатный. Все траты на маркировку несёт оператор данной системы. Участие в эксперименте доступно для производителей сухих строительных смесей и растворов.

В Минпромторге считают, что маркировка позволит выявлять участников теневого бизнеса. Как сказали в ведомстве, маркировка должна помочь определить и закрыть каналы поставок контрафактной продукции, как из самой России, так и из-за рубежа.