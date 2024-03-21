Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чернышенко. МОК пытается сделать условия допуска на Олимпиаду неприемлемыми
Деталь, выдающая в Гоше из "Москва слезам не верит" слабого человека
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой жёстко высказался о французах на Украине
АСН: В Финляндии страховая выплатила рекордные 530 тысяч евро за разбитую Ferrari
Три интересных совета по чистке зубов
В России появится уголовное наказание блогеров и коучей
Блогер из России был поражен ценами в армянских магазинах
Появились подробности военных учений Польши у границ России
Политолог Ищенко: говоря о поляках на Украине, Путин лишь констатировал факт
Поддельных стройматериалов на российском рынке должно стать меньше. Запущен эксперимент по маркировке данной продукции

В России начата борьба с контрафактными стройматериалами

1:11
Недвижимость

В России с середины марта начат эксперимент по маркировке строительных товаров. Он коснётся отдельных видов стройматериалов в упаковке. Эксперимент продлится по 1 декабря 2024 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В России начата борьба с контрафактными стройматериалами
Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Данный эксперимент проводится с целью контролирования строительного рынка. Дело в том, что резко выросли продажи фальсифицированной продукции. Так, в 2023 году оборот поддельных строительных материалов увеличился на треть. Много фальсификата встречается среди трубной продукции, а ещё больше среди сухих строительных смесей (цемента, штукатурок и прочего).

Сообщается, что пока эксперимент добровольный и бесплатный. Все траты на маркировку несёт оператор данной системы. Участие в эксперименте доступно для производителей сухих строительных смесей и растворов.

В Минпромторге считают, что маркировка позволит выявлять участников теневого бизнеса. Как сказали в ведомстве, маркировка должна помочь определить и закрыть каналы поставок контрафактной продукции, как из самой России, так и из-за рубежа.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка

В Анталии немецкие туристы представляют серьезную конкуренцию для российских, и турецкие эксперты в этой области смотрят на это с оптимизмом.

Немецкие туристы бросили вызов россиянам в Анталии
Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Под Одессой уничтожен корабль ВМС Украины Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Советский танк Т-55 признан американцами
Вот куда нужно поставить фикус Бенджамина: создайте своими руками ауру денег — один предмет усилит эффект
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
Последние материалы
Появились подробности военных учений Польши у границ России
Политолог Ищенко: говоря о поляках на Украине, Путин лишь констатировал факт
Чернышенко ответил, примут ли российские спортсмены участие в Олимпиаде 2024
5 способов проехать мимо сотрудника ГИБДД: советы от экспертов
Евродепутат от Эстонии призвал называть Путина "фюрером"
Миндальная кислота считается одной из самых деликатных: нашли средства с этими компонентами
Эксперты назвали плюсы и минусы автоматической кормушки
Некоторые банки КНР перестали принимать платежи в юанях из РФ
Рецепт салатной заправки из шпината с фасолью
NewTravelRu: пассажиры хотят ездить в поездах с интернетом и без кричащих детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников