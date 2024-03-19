Чтобы не менять обои, их можно покрасить, но есть некоторые нюансы: советы строителей-отделочников

Жильцам дали советы по покраске обоев

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Чтобы не менять обои, их можно покрасить. О том, как это лучше сделать, рассказали "БелНовости".

Фото: Pexels by Blue Bird is licensed under CC0

Во-первых, приведите покрытие в порядок. Если есть надрывы, отклеившиеся куски, вмятины или пузыри — это надо устранить: после покраски любые огрехи сильнее бросаются в глаза.

Во-вторых, выберите подходящую краску. Масляная для этих целей непригодна, так как может испортить обои.

Обои хорошо красить латексными или акриловыми красками, причём лучше матовыми — глянцевые выделяют фактуру бумаги, что, скорее всего, будет плохо смотреться, а также подчёркивают повреждения.

Цвет выбирайте на свой вкус, но помните, что в пределах разумного.