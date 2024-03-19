Чтобы не менять обои, их можно покрасить, но есть некоторые нюансы: советы строителей-отделочников

Чтобы не менять обои, их можно покрасить. О том, как это лучше сделать, рассказали "БелНовости".
Во-первых, приведите покрытие в порядок. Если есть надрывы, отклеившиеся куски, вмятины или пузыри — это надо устранить: после покраски любые огрехи сильнее бросаются в глаза.
Во-вторых, выберите подходящую краску. Масляная для этих целей непригодна, так как может испортить обои.
Обои хорошо красить латексными или акриловыми красками, причём лучше матовыми — глянцевые выделяют фактуру бумаги, что, скорее всего, будет плохо смотреться, а также подчёркивают повреждения.
Цвет выбирайте на свой вкус, но помните, что в пределах разумного.
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