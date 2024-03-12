Перепланировки в квартирах фактически запретят

В России с 1 апреля изменятся правила перепланировки жилья

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 апреля текущего года вступает в силу Федеральный закон № 608-ФЗ, который вносит изменения в Жилищный кодекс России, и Федеральный закон 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которому существенно усложняются правила перепланировки квартир и их оформления.

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Теперь перепланировкой квартиры будет считаться любое изменение стен: снос, постройка новых межкомнатных перегородок, ликвидация и открытие новых дверных проёмов. Ранее эти действия подпадали под категорию "реконструкция". Таким образом, деление, объединение комнат, выделение кладовок и тому подобное будут считаться перепланировкой и потребуют очень сложных согласований.

Теперь после завершения ремонта собственник жилья должен будет заказать акт приёмки, новый технический план у кадастрового инженера, затем этот план передаётся в Росреестр и сведения добавляются в базу данных ЕГРН.

Таким образом, усложнение и бюрократизация процедуры перепланировки жилья де-факто означают её запрет или как минимум нежелательность. В случае самостоятельной и несогласованной перепланировки при продаже квартиры или ином изменении её юридического статуса собственника вынудят вернуть исходную планировку квартиры.