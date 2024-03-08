Узнали у юриста, как быть, если квартплату начислили с ошибкой — подробная инструкция

Юрист разъяснил порядок действий в случае ошибки в счёте за услуги ЖКХ

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вы получили неожиданно большой счёт за услуги ЖКХ, проверьте — он может быть начислен с ошибкой, посоветовал председатель Московского жилищного союза Константин Крохин. Он разъяснил в интервью радио Sputnik, как быть в таком случае.

Фото: Управа района Люблино города Москвы is licensed under CC BY 3.0

Ошибки в квитанциях случаются, и не всегда неумышленные, посетовал юрист.

"Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают", — пояснил он.

Поэтому если вам выставили завышенный счёт, не стесняйтесь требовать его перепроверки.

"Если это ошибка, компания должна ее исправить, либо человек получит подтверждение, что нетипичное начисление действительно обоснованно", — рассказал Крохин.

Перерасчёта можно добиться даже после оплаты квитанции. Тем же путём — письменное заявление в управляющую компанию в произвольной форме.

"Если человек останется не удовлетворен ответом управляющей компании, он может потребовать, чтобы жилищная инспекция проверила перерасчет", — добавил эксперт.

Крайним вариантом, если не удалось добиться справедливости, остаётся суд, заключил он.