Узнали у юриста, как быть, если квартплату начислили с ошибкой — подробная инструкция

Если вы получили неожиданно большой счёт за услуги ЖКХ, проверьте — он может быть начислен с ошибкой, посоветовал председатель Московского жилищного союза Константин Крохин. Он разъяснил в интервью радио Sputnik, как быть в таком случае.
Ошибки в квитанциях случаются, и не всегда неумышленные, посетовал юрист.
"Некоторые недобросовестные организации, которые испытывают недобор платежей, раскидывают чужие долги на граждан. Если граждане не замечают этого или у них нет времени разбираться, они переплачивают", — пояснил он.
Поэтому если вам выставили завышенный счёт, не стесняйтесь требовать его перепроверки.
"Если это ошибка, компания должна ее исправить, либо человек получит подтверждение, что нетипичное начисление действительно обоснованно", — рассказал Крохин.
Перерасчёта можно добиться даже после оплаты квитанции. Тем же путём — письменное заявление в управляющую компанию в произвольной форме.
"Если человек останется не удовлетворен ответом управляющей компании, он может потребовать, чтобы жилищная инспекция проверила перерасчет", — добавил эксперт.
Крайним вариантом, если не удалось добиться справедливости, остаётся суд, заключил он.
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