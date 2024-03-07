"Запрет на изъятие единственного жилья не работает". Какие риски несёт в себе кредит под залог недвижимости, рассказал глава НЛИБ Лопатин

Глава НЛИБ Лопатин: запрет на изъятие единственного жилья не работает в случае кредита под залог недвижимости

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В случае кредита под залог недвижимость перестаёт действовать запрет на изъятие единственного жилья, если человек перестал платить. Об этом Pravda.Ru заявил президент национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

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"Риски, прежде всего, связанные с тем, что человек может лишиться своей недвижимости, если не сможет платить. Когда человек берет такого рода кредит, закладывая зачастую единственную квартиру, он должен понимать, что запрет на изъятие единственного жилья в этом случае не работает. Потому что в законе на эту тему есть исключение. За исключением случаев, когда это жилье заложено по ипотеке. Здесь можно действительно лишиться единственного жилья, если не справишься с кредитом. В этом смысле достаточно жесткая история", — рассказал он.

При этом, как отметил собеседник Pravda.Ru, недвижимость не отберут, если, например, просрочить один платёж.

По законодательству 90 дней должна быть просрочка для того, чтобы можно было обращать взыскание на предмет залога. Это 3 месяца, — отметил Лопатин.

Ранее сообщалось, что программа "Семейная ипотека" в России, инициированная по поручению Президента Владимира Путина, будет продлена до 2030 года. Семьи с детьми до 6 лет смогут сохранить текущие условия и ставку в 6%.

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