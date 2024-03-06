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Министр финансов РФ Антон Силуанов: мы сконцентрируем усилия на адресной и социальной направленности льготной ипотеки

Объем льготной ипотеки в РФ сократится

1:02
Экономика

Программа "Семейная ипотека" в России, инициированная по поручению Президента Владимира Путина, будет продлена до 2030 года. Семьи с детьми до 6 лет смогут сохранить текущие условия и ставку в 6%.

Объем льготной ипотеки в РФ сократится
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Экспертные оценки показывают, что к 2024 году дополнительные расходы бюджета на программу, связанные с ее продлением и повышением ключевой ставки, составят около 260 миллиардов рублей. Общие прогнозируемые расходы до 2030 года достигнут 1,5 триллиона рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что ипотека является одним из главных инструментов для улучшения жилищных условий граждан.

Он подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми.

"Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки", — резюмировал министр финансов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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