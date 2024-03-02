В Дубае последние 10 лет активно растут цены на квартиры и виллы

В Дубае быстрыми темпами растут цены на жильё

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Индекс цен на ValuStrat показал, что в Дубае за последние 10 лет резкими темпами растёт стоимость квартир. Согласно январскому докладу 2024 года, в месячном эквиваленте цены увеличились на 1,8%, а в годовом на 17%. Отмечается, что довольно быстрый рост цен распространяется и на виллы. На них зафиксирован рост в 26,4% за год.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение

Несмотря на дорогое жильё в Дубае, спрос на него только растёт. Так, за последний год выросло число регистраций контрактов — эксперты говорят о цифре в 10,5%. В рейтинге продаж жилья лидируют следующие застройщики Дубая: Emaar, Damac, Nakheel, Select Group. Большинство проданных объектов жилья пришлись на такие районы: Jumeirah Village Circle, Bussines Bay, International City, Dubai Marina, Downtown Dubai.

По многим показателям статистики продаж видно, что рынок недвижимости Дубая стабильно растёт. Этим он привлекает как местных жителей, так и иностранных инвесторов.