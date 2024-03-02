Сеть OBI переходит на малоформатные магазины. В Москве открылась первая такая торговая точка

OBI открыло первый магазин усечённого формата в Москве

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российская сеть гипермаркетов OBI открыла в Москве магазин уменьшенного формата. Открытие прошло в минувшую пятницу в торговом центре "Филион". Об открытии сообщил исполнительный директор данной сети Максим Суравегин.

Фото: www.flickr.com by Геннадий Грачев is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сравнению с традиционными магазинами OBI, новый магазин по площади в 2-3 раза меньше. Привычные россиянам магазины данной сети имеют площадь в 10 — 15 тысяч кв. м. А открывшаяся торговая точка вчера — имеет площадь в 5 тысяч кв. м. Как заверил Максим Суравегин ассортимент товаров несмотря на меньший формат магазина — не пострадал. В столичном варианте представлено 24 тысяч наименований, плюс дополнительно предусматриваются сезонные предложения, которые включают в себя ещё 3-3,5 тысячи артикулов.

Кстати, на следующей неделе будет открыт ещё один такой малоформатный магазин. Он заработает в Одинцовском округе Подмосковья в ТК "Три кита". Всего на 2024 год компания запланировала открыть 10-12 таких магазинов.

Напомним, изначально сеть OBI была немецкой. В 2022 году сеть приостановила работу в РФ. Позже активы сети были проданы и сейчас собственником магазинов OBI является АО "Аллонж".