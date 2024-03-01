Так надо: в Госдуме обосновали обгоняющий инфляцию рост тарифов ЖКХ

С 1 июля услуги ЖКХ подорожают на 9,8%

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля жилищно-коммунальные услуги подорожают на 9,8%. Aif.ru узнала у первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, почему такой большой рост.

Фото: скриншот Дума ТВ

"Изначально их планировали поднимать не выше инфляции. То есть в среднем примерно на 7%. Однако рост составит 9,8%", — подтвердил он.

По словам депутата, это решение — вынужденное.

"Без повышения цен может случиться заморозка программы модернизации инфраструктуры ЖКХ, а организации обрастут долгами и убытками", — объяснил он.

Однако правительство приняло и меры по защите населения.

"Правительство также утвердило индексы изменения размера платы за "коммуналку" и предельно допустимые отклонения от них, — уточнил Кошелев. — Индексы нужны для того, чтобы под шумок отдельные поставщики услуг не могли задрать тарифы".