Эксперты выступили против поправок в жилищном кодексе РФ, ссылаясь на то, что он и так хорошо регулирует этот вопрос

14 февраля был внесен законопроект, согласно которому собственники жилья должны обеспечивать доступ газовиков к внутриквартирному газовому оборудованию для его технического обслуживания. Если это не будет сделано, что организация может действовать через суд.
Экспертная комиссия Совета при президенте выступила против этих поправок. В их проекте значится, что ни одну из поправок нельзя принять безоговорочно. По их мнению в действующем жилищном кодексе РФ уже есть система норм, котоаря регулирует вопрос недопуска служащих газовых организаций в квартиры.
В случае получения организацией отказа от доступа к оборудованию дважды, в квартире приостанавливают подачу газа и владельца квартиры могут оштрафовать. По мнению экспертов этого достаточно и Жилищный кодекс в поправках не нуждается.
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