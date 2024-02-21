Файзуллин назвал ключевую проблему ЖКХ в России: износ коммунальной инфраструктуры до 80%

Износ коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах доходит до 80%, признал глава Минстроя России Ирек Файзуллин, выступая в среду на правительственном часе в Совете Федерации.
Это, по его словам, ключевая проблема российского ЖКХ.
"Износ сетей в каких-то регионах доходит и до 80%, а в среднем — 40%", — уточнил он.
Нужно ускорить модернизацию инженерных коммуникаций, протяжённость которых в нашей необъятной стране составляет ни много ни мало миллиард километров, хотя бы до 4% в год, убеждён министр.
"Внимание к этой проблеме следует удерживать более серьезное, может быть, даже в ущерб другим программам", — заключил он.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил подготовить программу модернизации ЖКХ до 2030 года в 2024-м.
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