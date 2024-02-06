В ДНР рассказали о причинах доступности ипотеки только для первичной недвижимости

Пушилин объяснил доступность ипотеки в ДНР только для первичной недвижимости

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, почему в регионе ипотека доступна только для первичной недвижимости. По его словам, в первую очередь, в республике необходимо построить столько новостроек, сколько необходимо жителям.

Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

"То есть просто разбиваем на этапы, исходя из целесообразности. Абсолютно разумно и здраво, когда мы подходим с позиции того, чтобы не навредить людям, потому что рост цен на жильё, конечно, отразится в первую очередь на гражданах, на их возможностях приобрести жильё", — указал Пушилин.

При этом глава ДНР также подчеркнул, что по состоянию на настоящий день в городах республики цена аренды на приобретение жилья по сравнению с другими российскими регионами высокая. В то же время, необходимо стабилизировать рынок, а не спровоцировать ещё больший рост стоимости недвижимости.