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В ДНР рассказали о причинах доступности ипотеки только для первичной недвижимости

Пушилин объяснил доступность ипотеки в ДНР только для первичной недвижимости

0:52
Недвижимость

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, почему в регионе ипотека доступна только для первичной недвижимости. По его словам, в первую очередь, в республике необходимо построить столько новостроек, сколько необходимо жителям.

Пушилин объяснил доступность ипотеки в ДНР только для первичной недвижимости
Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

"То есть просто разбиваем на этапы, исходя из целесообразности. Абсолютно разумно и здраво, когда мы подходим с позиции того, чтобы не навредить людям, потому что рост цен на жильё, конечно, отразится в первую очередь на гражданах, на их возможностях приобрести жильё", — указал Пушилин.

При этом глава ДНР также подчеркнул, что по состоянию на настоящий день в городах республики цена аренды на приобретение жилья по сравнению с другими российскими регионами высокая. В то же время, необходимо стабилизировать рынок, а не спровоцировать ещё больший рост стоимости недвижимости.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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