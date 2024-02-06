Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, почему в регионе ипотека доступна только для первичной недвижимости. По его словам, в первую очередь, в республике необходимо построить столько новостроек, сколько необходимо жителям.
"То есть просто разбиваем на этапы, исходя из целесообразности. Абсолютно разумно и здраво, когда мы подходим с позиции того, чтобы не навредить людям, потому что рост цен на жильё, конечно, отразится в первую очередь на гражданах, на их возможностях приобрести жильё", — указал Пушилин.
При этом глава ДНР также подчеркнул, что по состоянию на настоящий день в городах республики цена аренды на приобретение жилья по сравнению с другими российскими регионами высокая. В то же время, необходимо стабилизировать рынок, а не спровоцировать ещё больший рост стоимости недвижимости.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.