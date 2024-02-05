Названа средняя стоимость покупки квартир в новостройках Москвы: 2023 год стал рекордным

Росреестр раскрыл среднюю стоимость квартир в новостройках Москвы

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам 2023 года стоимость сделки с новостройками в Москве достигла 14,57 млн рублей. По словам специалистов, это на 13,53%, или на 2,3 млн рублей меньше, чем в 2022 году.

Фото: Pixabay

Как следует из поступившего РБК сообщения Росреестра, 2023 год оказался рекордным по спросу на новостройки. При этом средняя сумма в продажах по ДДУ существенно снизилась — покупатели предпочитали более компактные квартиры.

Как указывают аналитики, относительно показателей первого полугодия 2023 года, снижение цен в сделках составило 5% или 760 тысяч рублей. Если же считать относительно второго полугодия 2021 года, когда в Москве из-за ипотечного бума были зафиксированы высокие показатели продаж новостроек, средняя стоимость лота в сделках снизилась на 27%, или на 5,4 млн рублей.

Как считают в ведомстве, снижение связано с переориентацией на более компактные квартиры. Так, самым востребованным метражом у покупателей стали квартиры до 38 кв. м. На такое жильё в прошлом году пришлось 39,4% сделок с первичной жилой недвижимостью.