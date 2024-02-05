Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенат США разработал проект закона о помощи Украине на 60 млрд долларов
Вы будете в шоке от цветения: поможет обычная касторка
Эффективные методы черенкования: экономия и уверенность в качестве растений
Отсрочки не будет: Турция уточнила сроки введения закона о сдаче недвижимости в аренду туристам
Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами
Вертолёт Ми-8 рухнул в Онежское озеро и провалился под лёд
Эффективные методы очистки раковины: секреты чистоты в доме
Улучшение качества сковороды: секреты ухода и обновления
Зола как удобрение: советы по применению и что следует избегать
Названа средняя стоимость покупки квартир в новостройках Москвы: 2023 год стал рекордным

Росреестр раскрыл среднюю стоимость квартир в новостройках Москвы

1:22
Недвижимость

По итогам 2023 года стоимость сделки с новостройками в Москве достигла 14,57 млн рублей. По словам специалистов, это на 13,53%, или на 2,3 млн рублей меньше, чем в 2022 году.

Росреестр раскрыл среднюю стоимость квартир в новостройках Москвы
Фото: Pixabay

Как следует из поступившего РБК сообщения Росреестра, 2023 год оказался рекордным по спросу на новостройки. При этом средняя сумма в продажах по ДДУ существенно снизилась — покупатели предпочитали более компактные квартиры.

Как указывают аналитики, относительно показателей первого полугодия 2023 года, снижение цен в сделках составило 5% или 760 тысяч рублей. Если же считать относительно второго полугодия 2021 года, когда в Москве из-за ипотечного бума были зафиксированы высокие показатели продаж новостроек, средняя стоимость лота в сделках снизилась на 27%, или на 5,4 млн рублей.

Как считают в ведомстве, снижение связано с переориентацией на более компактные квартиры. Так, самым востребованным метражом у покупателей стали квартиры до 38 кв. м. На такое жильё в прошлом году пришлось 39,4% сделок с первичной жилой недвижимостью.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения

В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.

В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Полив замиокулькаса
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Сводка с фронта: в Авдеевке ВС РФ перерезали автотрассу, в Крынках тонет десант ВСУ Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
На ободке унитаза бактерий меньше, чем на этих 6 обычных вещах, которыми пользуемся постоянно
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России
Последние материалы
Сенат США разработал проект закона о помощи Украине на 60 млрд долларов
Вы будете в шоке от цветения: поможет обычная касторка
Эффективные методы черенкования: экономия и уверенность в качестве растений
Отсрочки не будет: Турция уточнила сроки введения закона о сдаче недвижимости в аренду туристам
Сводка с фронта: в Авдеевке ВС РФ перерезали автотрассу, в Крынках тонет десант ВСУ
Берегите обувь зимой: борьба с соляными разводами
Вертолёт Ми-8 рухнул в Онежское озеро и провалился под лёд
Эффективные методы очистки раковины: секреты чистоты в доме
Улучшение качества сковороды: секреты ухода и обновления
Зола как удобрение: советы по применению и что следует избегать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников