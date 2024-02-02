Продажи жилья в Ярославской области возросли

В Ярославской области в 2023 году выросли продажи жилья

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом году в Ярославской области было оформлено 25567 сделок купли-продажи жилой недвижимости. Как рассказали "Коммерсант-Ярославль" в управлении Росреестра по Ярославской области, это на 13,4% больше, чем в 2022 году, когда было совершено 22545 сделок.

При этом отмечается, что большинство продаж жилья пришлось на вторичный рынок. Оно составило более 87% от общего количества совершённых в регионе сделок.

При этом, число сделок купли-продажи первичной недвижимости в 2023 году выросло более чем на 4% по сравнению с 2022 годом. По мнению специалистов, такой рост сделок говорит о доверии инвесторов и граждан к данному сектору экономики.

"Активность на рынке недвижимости области не снижается. Несмотря на экономические трудности, она остаётся на высоком уровне", — обратила внимание руководитель управления Росреестра по Ярославской области Елена Галеева.