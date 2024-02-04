Самая крупная страховая выплата 2023 года

Названа самая крупная страховая выплата 2023 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Страховщики рассказали о самой крупной страховой выплате прошлого года. Отмечается, что среди страховых случаев в многоэтажках лидировали заливы квартир, так что доля подобных выплат превысила 90%. Однако самая крупная стразовая выплата за повреждённое жильё была связана с пожаром.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

По словам специалистов, она была выплачена собственнику квартиры в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате происшествия жилое помещение выгорело полностью со всем имуществом.

В то же время, обращают внимание эксперты, самую маленькую страховку получил житель города Шарья Костромской области за разбитое хулиганом оконное стекло — 630 рублей.

Средний размер страхового возмещения в прошлом году составил 37,3 тысячи рублей. По частным домам выплата была выше в 2,9 раза. Специалисты связывают это с тем, что в частных домах чаще происходят пожары, наносящие значительный ущерб.

Кроме того, было зафиксировано, что чаще всего к страховщикам обращались из-за заливов квартир. Доля таких обращений составила 93%, что на 6% больше по сравнению с 2022 годом.

Суммарно в 2023 году страховые компании выплатили владельцам квартир более 264 млн рублей.