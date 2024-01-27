Иностранцы незаконно проживали в чужом доме в Малайзии

Житель Малайзии решил продать свой пустующий дом, однако внезапно обнаружил там мигрантов. Инцидент случился в небольшом городе Пучонг.
Как информирует малазийская газета New Straits Times, недвижимость мужчина приобрёл ещё десять лет назад. Дом долго простаивал, так что житель Малайзии и решился, наконец, на его продажу.
Помочь ему в этом вызвался его близкий друг. Известно, что мужчина приехал осматривать дом, но нашёл там совершенно не знакомых людей. При этом владелец утверждает, что жильё в аренду он никому не сдавал.
Как выяснилось, иностранные граждане проживали в чужом доме уже достаточно длительное время. Более того, мигранты стали требовать у малазийца доказательства, что дом действительно принадлежит его другу. Тогда мужчина связался с владельцем дома и рассказал ему о произошедшем. Хозяин был возмущён наглым поведением мигрантов и решил обратиться в полицию.
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