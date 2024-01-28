Назван важный признак опасности газовой плиты: присмотритесь, как она горит

В Роскачестве призвали приглядеться к цвету пламени газовой плиты

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Главный признак утечки газа — запах. Но есть ещё детали, на которые стоит обратить внимание при эксплуатации газовой плиты. О них рассказал федеральный координатор проекта "Школа грамотного потребителя", эксперт Роскачества Александр Козлов.

Фото: Unsplash by Mykola Makhlai

Запах газа — это первое, что должно насторожить, объяснил он агентству "Прайм".

"Если вы почувствовали запах газа, перекрывайте доступ к плите, открывайте окна и также, не мешкая, вызывайте специалистов", — посоветовал эксперт.

При этом нельзя включать свети, пользоваться электроприборами и мобильным телефоном и вообще лучше держаться подальше от кухни.

Второй тревожный сигнал — цвет пламени конфорки: оно должно быть ровным и голубым.

"Если в нём есть красные и оранжевые проблески, и посуда из-за этого коптится; если пламя слишком слабое или слишком сильное; если одна горелка сильнее горит, чем другие — всё это поводы вызвать мастера для проверки плиты", — предупредил Козлов.

Он также напомнил об обязанности жильцов пускать газовиков в квартиру для проверки оборудования.