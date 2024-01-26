ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 г

Назван ТОП-5 трендов загородной недвижимости 2023 года

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты девелоперской компании "Мармакс" рассказали про ТОП-5 трендов загородной недвижимости в 2023 году. По словам экспертов, жизнь на природе не теряет своей востребованности. При этом само пространство становится гораздо более функциональным.

Фото: Shutterstock

Так, как первый тренд эксперты выделяют оптимизацию размеров участка и самого объекта. Известно, что по состоянию на настоящий день средняя площадь частного дома варьируется от 150 до 200 квадратных метров.

Также драйвером спроса при покупке любого сегмента жилья остаётся ипотека. Согласно данным "Мармакс", доля сделок с ипотекой в загородном сегменте увеличилась за год на 60%.

Третьим трендом, продолжают специалисты, является интеграция с природой. И данный фактор особенно важен для жителей мегаполиса, ведь загородные дома можно благоустроить с использованием ландшафтного дизайна, природных материалов в строительстве, досуговых зон и озеленения.

На четвёртом месте оказалось панорамное остекление. Как заметили аналитики, оно уже давно стало критерием не только новостроек, ведь, помимо эстетики, благодаря остеклению в дом проникает больше естественного света.

А закрывает ТОП-5 масштабная автоматизация загородных поселков. Для покупателей загородной недвижимости по-прежнему остаётся важным наличие автоматизированного контроля освещённости, видеонаблюдение за территорией и интеграция других современных систем.