Где в Подмосковье купить квартиру дешевле всего

Как в любом регионе с радиально-кольцевой структурой и — тем более! — столицей в центре, стоимость жилья в Подмосковье уменьшается с удалением от неё. Но есть исключения, где квартиры стоят гораздо дешевле, чем в среднем. Вот они.
Все эти города расположены довольно далеко, кроме Лыткарина, объясняет основательница одного агентства недвижимости Ирина Доброхотова.
Низкие цены в этих городах объясняются их плохой транспортной доступностью или микроскопическим размером, комментирует руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.
Рейтинг, составленный "Домкликом", соответствует расстоянию от МКАД: в нём города с самой дешёвой недвижимостью — это расположенные за тридевять земель Зарайск, Шатура, Кашира и Талдом.
За 2023 год средняя стоимость выставленного на продажу жилья в Московской области выросла на четверть и подбирается к 10 миллионам.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.