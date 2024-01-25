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Где в Подмосковье купить квартиру дешевле всего

Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём

1:40
Недвижимость

Как в любом регионе с радиально-кольцевой структурой и — тем более! — столицей в центре, стоимость жилья в Подмосковье уменьшается с удалением от неё. Но есть исключения, где квартиры стоят гораздо дешевле, чем в среднем. Вот они.

Названы города Подмосковья с самым дешёвым жильём
Фото: РА RedLine

В новостройках

  1. Дмитров — 5,6 миллиона рублей,
    Руза — 5,6 миллиона рублей,
  2. Павловский Посад — 5,7 миллиона рублей,
  3. Лыткарино — 5,77 миллиона рублей,
  4. Электросталь — 5,78 миллиона рублей,
  5. Серпухов — 6,1 миллиона рублей.

Все эти города расположены довольно далеко, кроме Лыткарина, объясняет основательница одного агентства недвижимости Ирина Доброхотова.

На вторичном рынке

  1. Рошаль — 2,62 миллиона рублей,
  2. Верея — 3,76 миллиона рублей,
  3. Ликино-Дулёво — 3,39 миллиона рублей,
  4. Высоковск — 3,99 миллиона рублей,
  5. Дрезна — 4 миллиона рублей.

Низкие цены в этих городах объясняются их плохой транспортной доступностью или микроскопическим размером, комментирует руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.

Рейтинг, составленный "Домкликом", соответствует расстоянию от МКАД: в нём города с самой дешёвой недвижимостью — это расположенные за тридевять земель Зарайск, Шатура, Кашира и Талдом.

За 2023 год средняя стоимость выставленного на продажу жилья в Московской области выросла на четверть и подбирается к 10 миллионам.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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