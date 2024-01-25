Сколько стоят дома в конфискованном посёлке Ходорковского* под Москвой

Риелтор оценил конфискованную недвижимость Ходорковского*

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Конфискованные дома Михаила Ходорковского* и других основателей нефтяной компании "ЮКОС" могут стоить от 2 до 7 миллионов долларов, оценил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Фото: EPA / TASS by Olivier Hoslet

Недвижимость бывшего олигарха и его подельников была обращена в доход государства решением Одинцовского городского суда 17 января. Каким же он будет, этот доход?

Дома в коттеджном посёлке "Яблоневый сад" могут стоить примерно столько же, сколько в находящихся по соседству "Жуковке-2" и "Жуковке-3", "СП Барвиха", прокомментировал эксперт в разговоре с РИА Недвижимость.

Несомненный плюс "Яблоневого сада" — его удачное расположение.

"Локация очень интересная, это 7-й километр Рублёво-Успенского шоссе, территория с высокой транспортной доступностью, примыкающая к самому дорогому посёлку Европы "Сады Майендорф", — уточнил Сырцов.

С другой стороны, за этой недвижимостью тянется негативный политический шлейф, который может сыграть на снижение цены.

В коттеджном посёлке "Яблоневый сад" в Одинцовском районе находятся дома основателей "ЮКОСа" Михаила Ходорковского*, Леонида Невзлина* и Платона Лебедева, а также бывших топ-менеджеров нефтяной компании и её дом приёмов.

* В РФ признаны иноагентами.