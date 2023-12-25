Челябинск выделился: здесь самый высокий рост цен на "вторичку"

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики портала "Мир квартир" провели оценку изменений на рынке вторичной недвижимости в течение 2023 года, анализируя данные по 70 городам России (без учета элитного жилья).

Фото: commons.wikimedia. org by Дмитрий Сагдеев is licensed under GNU Free Documentation License

Согласно полученным результатам, стоимость квадратного метра выросла на 13,7% за год, а общая стоимость квартир увеличилась на 15,1%. Эксперты подчеркивают, что важным фактором, оказывающим влияние на активное изменение цен, стало повышение ключевой ставки Центробанка, что, в свою очередь, привело к удорожанию ипотечных кредитов.

Динамика за четвертый квартал также представляет интерес. За последний квартал цены на квадратный метр вторичной недвижимости поднялись во всех исследованных городах, за исключением Краснодара, где отмечено небольшое снижение в 0,3%.

Выделяются города-лидеры по повышению цен, такие как Челябинск (+17,8%), Магнитогорск (+14,9%) и Махачкала (+14,1%). Наименьший прирост цен на квадратный метр зарегистрирован в Сочи (+0,5%) и Московской области (+1,2%). Среднее значение по всем городам показывает, что за квартал цена за квадратный метр выросла на 6%, достигнув 109 251 рубля.

Обобщая динамику за год, отмечается, что за 2023 год цены на квадратный метр вторичной недвижимости увеличились во всех рассмотренных городах, кроме Сочи, где отмечено небольшое снижение в 2,7%.

Эксперты выделяют наибольшее подорожание в Челябинске (+44,7%), Магнитогорске (+39,1%) и Нижнем Тагиле (+34,2%). Самый незначительный прирост цен зафиксирован в Краснодаре (+0,3%), Калининграде (+1,7%), Санкт-Петербурге (+2,5%) и Ленинградской области (+2,7%). В среднем по всем городам зафиксирован прирост цены на квадратный метр в размере 13,7%.

Суммируя итоги года, отмечается, что средняя цена квартиры увеличилась во всех 70 рассмотренных городах.