Эксперты рассказали, как девушка преобразила свой балкон в уютный рабочий уголок и зону отдыха. Основное внимание уделяется процессу утепления помещения, созданию дизайн-проекта и выбору функциональной мебели.
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Утепление и освещение
Замена стеклопакета на пластиковый и утепление балкона для обеспечения комфортных условий работы.
Прокладка теплого пола и проектирование эффективной системы освещения.
Отделка и дизайн
Укладка гипсокартона, наливная стяжка и краска светло-серого оттенка для создания просторного и светлого интерьера.
Долгий поиск плитки, сочетающей скандинавский стиль и светлую атмосферу.
Мебель и декор
Замена стола на подвесную столешницу для увеличения пространства и создания лаконичного дизайна.
Размещение полок для книг, постера и другого декора, организация рабочей зоны и зоны отдыха.
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