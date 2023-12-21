В 2024 году стоимость квартир на вторичном рынке может снизится на 20%

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты рынка недвижимости считают, что в 2024 году стоимость квартир на вторичном рынке начнет снижаться, в некоторых сегментах — до 20%.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

В следующем году рынок жилой недвижимости России ждет стабилизация со снижением цен на вторичном рынке, считают эксперты, опрошенные newia. ru

В частности, рынок новостроек ждет поэтапное возвращение к рыночным условиям кредитования, что скажется и на ценовой политике. Застройщики попытаются сохранить цены на уровне 2023 года, при этом в структуре продаж квартиры в новостройках займут порядка 40% от числа всех заключенных сделок.

На вторичку придется порядка 10%, что скажется на стоимости старых квартир.

"Запланированные на рынке в 2024 год ипотечные условия повлияют на рынок вторичной недвижимости и цены на ликвидную вторичную недвижимость скорее снизятся в пределах 5%, а на старый фонд — на 15-20%", — считает директор по развитию компании "Астерра" Константин Злобин.

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