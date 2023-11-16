Россияне заключили рекордное за 10 лет число сделок с недвижимостью в Испании

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские граждане заключили рекордное за 10 лет количество сделок с недвижимостью в Испании. Уточняется, что в первом полугодии текущего года число сделок россиян с недвижимостью в этой стране вышло на уровень 2013-2014 годов. Причём, по состоянию на настоящий день королевство остаётся одной из немногих стран Евросоюза, которая выдаёт "золотые визы" в обмен на инвестиции.

Согласно данным отчёта Центра статистической информации нотариата Испании, число сделок по купле-продаже недвижимости в королевстве, которые россияне совершили в январе-июне этого года, выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив, в конечном счёте, 2137.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что россияне чаще покупают недвижимость в Испании, чем продают.

В то же время, лидерами по числу сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании. От общего числа сделок их доля составляет 9,6%. После них в рейтинге идут жители Германии и Марокко — 8,1 и 7,3% соответственно. На долю россиян приходится 3,2%.

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