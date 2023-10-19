Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц

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Наиболее значительный контраст между самыми дорогими и самыми доступными предложениями по аренде на рынке недвижимости, составляющий 233 раза, наблюдается в Москве. Такая огромная разница в арендных ставках не наблюдается в других крупных городах России, где за пределами столицы нет объектов стоимостью более миллиона рублей в месяц. Однако стоит отметить, что самые дорогие варианты часто исключительно уникальны, особенно в таких городах, как Сочи, Казань и Челябинск.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

По данным платформы недвижимости Restate, самое дорогое арендуемое жилье находится в Москве, где доступен роскошный пентхаус с дизайном во французском стиле. Этот пентхаус площадью 315 квадратных метров располагает террасой площадью 70 квадратных метров с летней мебелью. Он может похвастаться четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, гостиной с камином и мебелью различных люксовых брендов. Ежемесячная арендная плата за эту роскошную резиденцию составляет 3,5 миллиона рублей. Для сравнения, аренда этого экстравагантного пентхауса на три месяца равна стоимости скромной однокомнатной квартиры в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) или студии в здании бизнес-класса недалеко от центра города.

С другой стороны, в Москве недалеко от МКАД существует несколько недорогих вариантов, особенно в панельных пятиэтажках. Типичное предложение включает в себя двухкомнатную квартиру в Очаково-Матвеевском, доступную за 15 тысяч рублей в месяц, включая коммунальные услуги. Этот тариф в 233 раза дешевле стоимости самого дорогого варианта аренды.

В Санкт-Петербурге самая высокая арендная ставка зафиксирована в элитном жилом комплексе "Привилегия" на Крестовском острове. Здесь "евротрешку" площадью 150 квадратных метров можно арендовать за 750 тысяч рублей в месяц. Комплекс предоставляет различные удобства, такие как сигарная комната, автомобильный спа-центр, фитнес-клуб премиум-класса, услуги горничной, личных водителей, британский детский сад и супермаркет премиум-класса, предлагающий услугу доставки в апартаменты. Самые доступные варианты в Санкт-Петербурге начинаются от 12 тысяч рублей в месяц и обычно состоят из студий без мебели на окраине. В качестве альтернативы, за ту же цену, вы можете найти двухкомнатную квартиру в Ломоносове с мебелью.

В Сочи элитная недвижимость для сдачи в аренду включает апартаменты площадью почти 180 квадратных метров в пятизвездочном отеле, доступные за 650 тысяч рублей в месяц, включая услуги по уборке. В этих апартаментах есть три спальни, библиотека, три ванные комнаты и два балкона. Однако, как правило, они доступны для аренды только в низкий сезон до апреля. Наименее дорогими предложениями по аренде в Сочи являются компактные двухкомнатные квартиры в Лазаревском за 12 тысяч рублей в месяц, которые, как правило, сдаются только до лета.

В Новосибирске самой дорогой арендуемой недвижимостью является двухуровневая квартира с тремя спальнями, расположенная на центральной улице, с ежемесячной ставкой 180 тысяч рублей. Такая стоимость аренды сопоставима с жильем бизнес-класса в Москве. Примечательно, что ранее эта ценовая категория была обычной для топ-менеджеров международных корпораций, которые снимали квартиры недалеко от Садового кольца в Москве, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru.

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