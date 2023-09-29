Адвокат Власова рассказала, как управляющие компании обманывают жильцов

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управляющие компании (УК) имеют возможность включать в счета по ЖКУ "дополнительные опции", которые не обязательны на практике. Это выявление было сделано представителями коллегии адвокатов "Власова и партнеры" в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Согласно исследованию экспертов, во-первых, УК часто завышают стоимость коммунальных услуг, как тех, которые были фактически использованы собственником помещения, так и затраченные на общедомовые нужды.

"При отсутствии счетчиков в квартире они могут увеличивать повышающие коэффициенты или нормативы. Много нарушений традиционно управляющие организации совершают в начислениях оплаты за отопление, и разница в конечной сумме в результате такого нарушения может быть очень значительна", — заявила адвокат Ольга Власова.

Иногда, по словам Власовой, УК могут завышать общую площадь жилого помещения в расчетных документах, что приводит к увеличению стоимости содержания и ремонта общедомового имущества.

Адвокат также подчеркнула, что в новостройках часто происходят нарушения и злоупотребления из-за недостаточной разработки действующего законодательства. Она отметила, что застройщики могут формально утверждать высокие тарифы на обслуживание дома без экономического обоснования, выбирая аффилированные УК.

Помимо этого, некоторые УК включают в счета дополнительные услуги, не связанные с коммунальными или жилищными потребностями, иногда дублируя уже предусмотренные тарифы.

"И, наконец, многие собственники занимают инертную позицию и не знают о том, как можно существенно минимизировать свои расходы на оплату ЖКХ, а также получать доход от сдачи в пользование общедомового имущества", — подытожила адвокат.

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