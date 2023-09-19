Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
Россияне массово бронируют поездки в Китай, спрос вырос вдвое с 2019 года
Американские учёные выяснили, что работа мозга и памяти сложнее, чем думали раньше
Сокольская: вакцинация и правильный рацион защитят ребёнка от ОРВИ и COVID-19
Диета для детей с диабетом: низкие углеводы не рекомендованы из-за риска недостатка питательных веществ
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название
Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи

Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной

1:39
Недвижимость

Последний квартал 2023 года не завершится катастрофами на рынке недвижимости. Ожидается замедление роста стоимости квартир и сокращение объёмов спроса на покупку жилья. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной
Фото: Openverse

По словам эксперта, несмотря на довольно напряжённую ситуацию, сделки в сфере недвижимости всё равно будут оформляться.

"Рост цен замедлится как минимум до конца года. Скорее всего, начиная с октября, объём запросов на приобретение начнёт сокращаться. Это связано с высокой ипотечной ставкой. Ипотека на вторичном рынке становится практически заградительной, примерно как в марте 2022 года, когда почти на три-четыре месяца сделки остановились. Сейчас ставка не такая высокая, как в тот период", — уточнил Апрелев.

При этом он спрогнозировал рост доли льготной ипотеки. Уже сейчас в общем объёме выдаваемой ипотеки она составляет 70-80%. Её могут получить многодетные семьи, жители сёл, Дальнего Востока, работники IT-сферы, учителя и медработники по льготным программам.

Как пояснил специалист, сейчас на рынке наблюдается ажиотаж. Центробанк поднял ставки, но сроки их введения имеют отсрочку, отметил риелтор. Следовательно, россияне, согласовавшие ипотеку по прежней ставке, стремятся купить жильё. Апрелев также подчеркнул: этот ажиотаж уже завершается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
Сбежавший в Лондон Борис Гребенщиков оправдался, почему не выступает на Украине
Последние материалы
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название
Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
ГИБДД: водителю, забывшему права дома, при проверке помогут их фото в смартфоне
USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%
Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной
В Белоруссии запустят производство китайских автомобилей Hongqi
Поставки грузинского вина в Россию выросли на 22,7% за восемь месяцев 2023 года
Учёные назвали простой способ избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников