Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Последний квартал 2023 года не завершится катастрофами на рынке недвижимости. Ожидается замедление роста стоимости квартир и сокращение объёмов спроса на покупку жилья. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Фото: Openverse

По словам эксперта, несмотря на довольно напряжённую ситуацию, сделки в сфере недвижимости всё равно будут оформляться.

"Рост цен замедлится как минимум до конца года. Скорее всего, начиная с октября, объём запросов на приобретение начнёт сокращаться. Это связано с высокой ипотечной ставкой. Ипотека на вторичном рынке становится практически заградительной, примерно как в марте 2022 года, когда почти на три-четыре месяца сделки остановились. Сейчас ставка не такая высокая, как в тот период", — уточнил Апрелев.

При этом он спрогнозировал рост доли льготной ипотеки. Уже сейчас в общем объёме выдаваемой ипотеки она составляет 70-80%. Её могут получить многодетные семьи, жители сёл, Дальнего Востока, работники IT-сферы, учителя и медработники по льготным программам.

Как пояснил специалист, сейчас на рынке наблюдается ажиотаж. Центробанк поднял ставки, но сроки их введения имеют отсрочку, отметил риелтор. Следовательно, россияне, согласовавшие ипотеку по прежней ставке, стремятся купить жильё. Апрелев также подчеркнул: этот ажиотаж уже завершается.