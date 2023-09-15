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С начала года в России построили более 70 млн квадратных метров жилья

1:36
Недвижимость

Только в августе текущего года было введено 10 миллионов квадратных метров жилья, что на 12,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За восемь месяцев этого года общий объем жилищного строительства в стране увеличился на 0,7%. По данным Росстата, в августе текущего года объем жилищного строительства в России составил 10 миллионов квадратных метров жилья, что превышает показатель августа прошлого года на 12,3%.

С начала года в России построили более 70 млн квадратных метров жилья
Фото: Wikipedia

Согласно информации из этого ведомства, с начала года в России было построено более 70 миллионов квадратных метров жилья. В общей сложности за восемь месяцев объем введенного жилья в стране увеличился на 0,7%.

В июле 2023 года было введено более 7 миллионов квадратных метров жилья, в июне - более 8 миллионов квадратных метров жилья, в мае и апреле — более 7 миллионов квадратных метров жилья, в марте и феврале — более 8 миллионов квадратных метров жилья, в январе — более 12 миллионов квадратных метров жилья, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что объем введенных жилых домов в 2023 году вновь установит рекорд. По словам главы государства, этот объем должен превысить 102 миллиона квадратных метров жилья.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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