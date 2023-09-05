Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России

3:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ожидается, что недавнее решение об отмене обязательного требования к минимальной заработной плате для получателей ипотечной программы в области информационных технологий в России повысит ее доступность для молодых специалистов. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что это изменение вряд ли окажет существенное влияние на объем выданных кредитов или долю IT-ипотеки в портфеле жилищных кредитов в стране.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Ранее, чтобы иметь право на участие в программе IT-ипотеки, заявители должны были соответствовать определенным пороговым показателям дохода, таким как ежемесячный доход в размере 120 000 рублей в крупных городах и 70 000 рублей в других населенных пунктах. Премьер-министр Михаил Мишустин недавно подписал указ, отменяющий эти требования к доходам.

Виталий Насонов, директор отдела государственных программ в жилищной сфере ДОМ. РФ (Российский фонд развития жилищного строительства), отметил, что смягчение условий сделает программу более доступной для молодых специалистов и простимулирует спрос. С начала года ежемесячная выдача кредитов в рамках программы уже удвоилась, приблизившись к 3000 займам в месяц.

Однако Алексей Попов, глава Cian, высказался, что отмена квалификационных требований к доходам не может привести к значительному увеличению выдачи IТ-ипотеки. Он указывает, что группа специалистов, которые не смогли получить доступ к специализированной ипотеке из-за низкого дохода, как правило, менее склонна брать жилищные кредиты.

Сергей Гордейко, главный эксперт "Руссипотеки", добавил, что профессиональные ограничения также могут ограничить рост IT-ипотеки. Многие IТ-специалисты могут формально не соответствовать критериям для участия в программе, что делает их более склонными выбирать семейную и льготную ипотеку.

В настоящее время на долю IT-ипотеки приходится около 6% всех кредитов, выданных по льготным программам в России. Изначально она была разработана как целевая программа, а не как массовое предложение. Эксперты полагают, что структура ипотечного кредитования может существенно не измениться, и рост доли IT-ипотеки в общей структуре ипотечного кредитования будет зависеть от спроса на другие, более распространенные программы.

Ипотечная программа IT, запущенная в мае 2022 года по инициативе президента России Владимира Путина, предлагает процентную ставку до 5% годовых с различными суммами кредита в зависимости от местоположения объекта недвижимости. С момента своего запуска в рамках программы наблюдался значительный рост выдачи кредитов, и в 2023 году были заключены тысячи контрактов.

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