Your browser does not support the audio element.

Ожидается, что недавнее решение об отмене обязательного требования к минимальной заработной плате для получателей ипотечной программы в области информационных технологий в России повысит ее доступность для молодых специалистов. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что это изменение вряд ли окажет существенное влияние на объем выданных кредитов или долю IT-ипотеки в портфеле жилищных кредитов в стране.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.