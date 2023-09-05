Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аспиранта МГУ Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма
Рынок автомобилей в России: рост продаж в августе, но падение за год
Ушаков: анализ на шизофрению будет создан в течение 10 лет
Граждан России предостерегают от предстоящих магнитных бурь и их потенциальных воздействий на организм
3MV: НАТО проведет учения по захвату очередного региона России
Звезда "ДОМа-2" Александр Гобозов подал в суд на бывшую жену Лиану Устиненко
В ДТП с грузовиком в Калмыкии погиб один человек
В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии
Внук-иностранец Шуфутинского женился на израильской блогерше

Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России

3:01
Недвижимость

Ожидается, что недавнее решение об отмене обязательного требования к минимальной заработной плате для получателей ипотечной программы в области информационных технологий в России повысит ее доступность для молодых специалистов. Однако эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что это изменение вряд ли окажет существенное влияние на объем выданных кредитов или долю IT-ипотеки в портфеле жилищных кредитов в стране.

Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России
Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Ранее, чтобы иметь право на участие в программе IT-ипотеки, заявители должны были соответствовать определенным пороговым показателям дохода, таким как ежемесячный доход в размере 120 000 рублей в крупных городах и 70 000 рублей в других населенных пунктах. Премьер-министр Михаил Мишустин недавно подписал указ, отменяющий эти требования к доходам.

Виталий Насонов, директор отдела государственных программ в жилищной сфере ДОМ. РФ (Российский фонд развития жилищного строительства), отметил, что смягчение условий сделает программу более доступной для молодых специалистов и простимулирует спрос. С начала года ежемесячная выдача кредитов в рамках программы уже удвоилась, приблизившись к 3000 займам в месяц.

Однако Алексей Попов, глава Cian, высказался, что отмена квалификационных требований к доходам не может привести к значительному увеличению выдачи IТ-ипотеки. Он указывает, что группа специалистов, которые не смогли получить доступ к специализированной ипотеке из-за низкого дохода, как правило, менее склонна брать жилищные кредиты.

Сергей Гордейко, главный эксперт "Руссипотеки", добавил, что профессиональные ограничения также могут ограничить рост IT-ипотеки. Многие IТ-специалисты могут формально не соответствовать критериям для участия в программе, что делает их более склонными выбирать семейную и льготную ипотеку.

В настоящее время на долю IT-ипотеки приходится около 6% всех кредитов, выданных по льготным программам в России. Изначально она была разработана как целевая программа, а не как массовое предложение. Эксперты полагают, что структура ипотечного кредитования может существенно не измениться, и рост доли IT-ипотеки в общей структуре ипотечного кредитования будет зависеть от спроса на другие, более распространенные программы.

Ипотечная программа IT, запущенная в мае 2022 года по инициативе президента России Владимира Путина, предлагает процентную ставку до 5% годовых с различными суммами кредита в зависимости от местоположения объекта недвижимости. С момента своего запуска в рамках программы наблюдался значительный рост выдачи кредитов, и в 2023 году были заключены тысячи контрактов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ипотека для IT-специалистов. Новые правила в 2023 году
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
Последние материалы
В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии
Внук-иностранец Шуфутинского женился на израильской блогерше
Пара самых редких гиен поселилась в Московском зоопарке
После принятия нового закона Турция может стать мировой киностолицей
Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России
Учёные обнаружили загадочный вид бактерий на дне океана
Реабилитационный центр PROFREAB в Черногории - реальный шанс помочь пациентам анонимно
Россиянин жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь
Учёные предупреждают об опасности тесного взаимодействия с домашними животными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников