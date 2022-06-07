В Гильдии риэлторов предрекли снижение цен на квартиры в России

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев сообщил о "большом снижении" стоимости жилья в РФ. Как подчеркнул специалист, квартиры будут дешеветь до осени следующего года.

По словам эксперта, за полтора года цены на квартиры во всех российских городах снизятся на 15-20%. В некоторых регионах этот показатель может составить и 30%, добавил Апрелев. Он объяснил, что подобные изменения происходят из-за сокращения спроса на рынке.

"Сокращаются доходы, рабочие места, количество отраслей с высокой оплатой. Ипотека на "вторичке" становится менее доступной по процентной ставке", — сказал специалист, слова которого передаёт Общественная Служба Новостей.