Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев сообщил о "большом снижении" стоимости жилья в РФ. Как подчеркнул специалист, квартиры будут дешеветь до осени следующего года.
По словам эксперта, за полтора года цены на квартиры во всех российских городах снизятся на 15-20%. В некоторых регионах этот показатель может составить и 30%, добавил Апрелев. Он объяснил, что подобные изменения происходят из-за сокращения спроса на рынке.
"Сокращаются доходы, рабочие места, количество отраслей с высокой оплатой. Ипотека на "вторичке" становится менее доступной по процентной ставке", — сказал специалист, слова которого передаёт Общественная Служба Новостей.
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