Соблюдение графика громких работ: юристы назвали правила при проведении ремонта

Несмотря на то, что в отношение России введен пятый пакет санкций, направленный на уничтожение экономики страны, многие россияне планируют в этом году заняться ремонтом своего жилья, будь то квартира или частный дом. Как не поругаться с недовольными соседями и не нарваться на административный штраф "Вести Подмосковья" выяснили у экспертов.

Так, прежде всего необходимо помнить, что громкие работы с применением перфораторов, дрелей и прочих инструментов разрешены только в определенное время, в частности, в столице РФ — это период с 9 до 19 часов с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. В выходные лучше заняться нешумными работами, таких как поклейка обоев, к примеру.

Помимо этого, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева предупредила, что, необходимо некоторые моменты ремонта заблаговременно согласовывать с администрацией, а именно:

расширение санузла;

перенос газовой плиты;

сносить несущие конструкции и изменять их;

расширять комнату за счет площади ванной и кухни;

изменять вентиляционные каналы;

менять газовую плиту на электрическую без предварительного согласования с газовой службой;

переносить стояк водопровода или канализации;

объединять балкон с комнатой;

делать дополнительное окно;

перемещать санузел или кухню, если есть соседи снизу;

делать комнату без окон и естественного освещения;

объединять кухню с газовой плитой с жилой комнатой.

В свою очередь, судебный юрист Евгения Белоусова проинформировала, что владелец жилья, согласно российскому законодательству, имеет право на возвращение 13% средств, потраченных на ремонт, если только квартира была приобретена у застройщика в новом здании и без отделки.

Также можно обратиться к управляющей компании с просьбой помочь на безоплатной основе определенными стройматериалами.

"Владельцам квартир также принадлежит доля в общедомовом имуществе, за содержание которого отвечает управляющая компания. УК должна ремонтировать общее имущество, даже если оно находится в квартире собственника", — резюмировала юрист.