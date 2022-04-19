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Автор Елена Ивченко

Соблюдение графика громких работ: юристы назвали правила при проведении ремонта

Недвижимость

Несмотря на то, что в отношение России введен пятый пакет санкций, направленный на уничтожение экономики страны, многие россияне планируют в этом году заняться ремонтом своего жилья, будь то квартира или частный дом. Как не поругаться с недовольными соседями и не нарваться на административный штраф "Вести Подмосковья" выяснили у экспертов.

Соблюдение графика громких работ: юристы назвали правила при проведении ремонта

Так, прежде всего необходимо помнить, что громкие работы с применением перфораторов, дрелей и прочих инструментов разрешены только в определенное время, в частности, в столице РФ — это период с 9 до 19 часов с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. В выходные лучше заняться нешумными работами, таких как поклейка обоев, к примеру.

Помимо этого, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева предупредила, что, необходимо некоторые моменты ремонта заблаговременно согласовывать с администрацией, а именно:

  • расширение санузла;
  • перенос газовой плиты;
  • сносить несущие конструкции и изменять их;
  • расширять комнату за счет площади ванной и кухни;
  • изменять вентиляционные каналы;
  • менять газовую плиту на электрическую без предварительного согласования с газовой службой;
  • переносить стояк водопровода или канализации;
  • объединять балкон с комнатой;
  • делать дополнительное окно;
  • перемещать санузел или кухню, если есть соседи снизу;
  • делать комнату без окон и естественного освещения;
  • объединять кухню с газовой плитой с жилой комнатой.

В свою очередь, судебный юрист Евгения Белоусова проинформировала, что владелец жилья, согласно российскому законодательству, имеет право на возвращение 13% средств, потраченных на ремонт, если только квартира была приобретена у застройщика в новом здании и без отделки.

Также можно обратиться к управляющей компании с просьбой помочь на безоплатной основе определенными стройматериалами.

"Владельцам квартир также принадлежит доля в общедомовом имуществе, за содержание которого отвечает управляющая компания. УК должна ремонтировать общее имущество, даже если оно находится в квартире собственника", — резюмировала юрист.

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Автор: Елена Ивченко
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