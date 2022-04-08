Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российского угля

Представители Совета ЕС объявили пятый блок экономических и частных ограничительных мер в отношении России. Причиной послужила военная спецоперация Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твёрдых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года", — цитирует документ ТАСС.

Также Евросоюз ограничил порты стран объединения для российских судов. Однако западные политики предусмотрели такие исключения, как:

гуманитарная помощь,

энергетика,

сельскохозяйственная и пищевая сферы.

Вместе с этим ЕС запретил ввозить в Россию сырьё, квантовые компьютеры, морепродукты, полупроводники и алкогольные напитки. Ещё лидеры решили заморозить активы и запретить проведение операций четырём ведущим банкам нашей страны, названия которых пока не сообщили.

"Расширенный запрет на транзакции с криптокошельками и на продажу банкнот и ценных бумаг, деноминированных в любой официальной валюте государств ЕС России и Белоруссии, любому физическому или юридическому лицу, структуре или организации в России и Белоруссии", — написали в документе.

Обновления в "чёрном списке" россиян и белорусов пока не публиковали. Политики пообещали сделать это позднее.