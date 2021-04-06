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"Березки River Village" — номинант премии "Поселок года 2021"

Недвижимость

"Березки River Village", коттеджный поселок, реализуемый ГК "Галс", стал участником федеральной премии в области загородной недвижимости "Поселок года 2021". Проект представлен в двух номинациях — "Лучшая концепция инфраструктуры/благоустройства" и "Лучший поселок класса Элит".

"Березки River Village" — номинант премии "Поселок года 2021"

Портал о загородной недвижимости Cottage.ru является организатором премии, независимый консультант — компания PwC. Победителей объявят 19 августа, торжественная церемония награждения пройдет в Москве.

Как отметила Ирина Бурдельная, директор по внешним коммуникациям ГК "Галс", каждый год номинантами являются самые выдающиеся загородные проекты, представленные из разных российских регионов. Элитный коттеджный поселок "Березки River Village" привлекает внимание своей уникальностью: в нем объединены архитектура, стиль и природа. Ирина Бурдельная уверена, что жюри высоко оценит проект.

"Основная цель премии "Посёлок года" определить лучшие проекты на рынке загородной недвижимости, отвечающие наивысшим стандартам качества и способные удовлетворить все потребности современного человека в условиях жизни за городом. Коттеджный посёлок "Березки River Village", неоспоримо сильный претендент на победу — выигрышное расположение, грамотно продуманная инфраструктура и уникальная архитектура проекта в окружение экологически чистой природы, несомненные плюсы, способствующие получению высоких оценок от профессиональных экспертов премии", — дополнила Анастасия Кремлёва, руководитель премии "Посёлок года"

Даниэль Шиндлер, архитектор из Швейцарии, который выступил автором проекта КП "Березки River Village", отметил, что его сразу покорило место будущего строительства. Окаймлённое речным изгибом и лесным массивом, оно стало идеальной площадкой для создания уютного жилого кластера.

Коттедж
 

"Классические дома среднеевропейского стиля должны хорошо вписаться в русский пейзаж и создать для жителей атмосферу изысканности и уюта", — подчеркнул Даниэль.

КП "Березки River Village" расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, в поселке — 151 частная резиденция, все они созданы по уникальным проектам на участках от 20 до 50 соток. В поселке имеется необходимая инфраструктура: для занятий спортом, развлекательного досуга, для детей был открыт детский сад, также функционирует международная школа. Причем вся инфраструктура гармонично вписана в уникальный природный ландшафт.

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Автор: Ольга Лазарева
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