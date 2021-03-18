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Щедрость мужчин зависит от уровня тестостерона

Недвижимость

Уровень тестостерона оказывает заметное влияние на щедрость мужчин, утверждают китайские учёные.

К такому выводу они пришли в результате исследований с участием двух групп испытуемых. Участникам первой группы давали специальный гель с гормоном, а вторая получала плацебо.

Затем испытуемым нужно было разделить деньги между своими близкими. Оказалось, что люди с высоким уровнем тестостерона были более щедрыми. Кроме того, они лучше общались и были более социальными.

Учёные объясняют это активностью височно-теменного перехода головного мозга, которая отвечает за эмпатию.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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