Щедрость мужчин зависит от уровня тестостерона

Уровень тестостерона оказывает заметное влияние на щедрость мужчин, утверждают китайские учёные.

К такому выводу они пришли в результате исследований с участием двух групп испытуемых. Участникам первой группы давали специальный гель с гормоном, а вторая получала плацебо.

Затем испытуемым нужно было разделить деньги между своими близкими. Оказалось, что люди с высоким уровнем тестостерона были более щедрыми. Кроме того, они лучше общались и были более социальными.

Учёные объясняют это активностью височно-теменного перехода головного мозга, которая отвечает за эмпатию.