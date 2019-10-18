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Источник Правда.Ру

Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам

Недвижимость print

Коллекторы заинтересовались приобретением ипотечных долгов вместе с закладными. Обычно банки отдают такие долги на агентское взыскание либо продают остаток непогашенного долга после продажи квартиры.

По мнению правозащитников, данный тренд может создать проблемы для заемщиков, так как возрастет число квартир, которые будут реализованы без поддержки со стороны банка. 

В рамках пилотного проекта, коллекторское агентство ЭОС приобрело значительный объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, сообщает "Ъ". Информация об объеме закладных, банках и стоимости покупки не разглашается.

Компания купила права на ссуды, неплатежи по которым составляли до 1 года. В агентстве считают, что данный опыт будет успешным и собирается развивать работу работу в этом направлении.

Стоит напомнить, что обычно банки сами работают с просроченной задолженностью по ипотеке или отдают ее на обслуживание по агентской схеме. По данным за прошлый год на ипотечные долги приходилось не более 1% (2,9 млрд руб.) от объема всех проданных коллекторам долгов.

По словам гендиректора  ЭОС, агентство будет стараться добиться от должников оплаты по графику и предлагать им программы реструктуризации и дисконт по сумме долга. В том случае, если должник все равно не будет платить, то ему предложат добровольно заняться реализацией квартиры под контролем агентства.

Суд является крайней мерой реализации права требований. Но даже в этом случае имеет место мировое соглашение до обращения взыскания на заложенное имущество.

Фото: pravda.ru

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Темы банки ипотека квартира закладная коллекторы недвижимость
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