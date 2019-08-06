Опрос: каждый шестой неплательщик оскорбляет взыскателей долгов

Представители Первого коллекторского бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали о неправомерных действиях должников. Примерно каждый сотый должник прибегает к физическому насилию над взыскателем.

В среднем около 15 человек из 100 используют нецензурные оскорбления в адрес коллекторов и сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В конце июля ряд российских СМИ рассказывали об истории, которая произошло в Рыбинске. Сожитель женщины, к которой наведался коллектор, сначала угрожал ему физической расправой, а затем повредил ему автомобиль.

Спустя сутки автомобиль коллектора был подожжен и сгорел дотла. Хозяин машины заявил о подозрении мужчины, который ранее уже причинял ущерб его транспортному средству. Но последний открыто говорит о том, что у него есть "связи" в местных правоохранительных органах, поэтому против него не спешат заводить уголовное дело.

По словам директора НАПКА Бориса Воронина, многие должники просто не осознают того, что они берут в кредит чужие деньги и с ними легко расстаются, а отдавать приходиться свои - кровно заработанные. По словам Воронина, с такими еще можно спокойно договориться. Но в последнее время увеличивается число тех, кто намеренно не хочет оплачивать долги, провоцируют коллекторов, а затем позиционируют себя как жертву.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума запретила передавать долги по ЖКХ коллекторским организациям. Исключение сделано для профессиональных участников рынка. Это управляющие и ресурсоснабжающие организации, жилищные кооперативы и ТСЖ.

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