Мелани Браун из Spice Girls продала дом в Голливуде со скидкой $3 млн

Солистка группы Spice Girls продала дом в Голливуде за $5,5 млн, передает РБК. В 2017 году певица выставила особняк на продажу за $8,9 млн. Однако она не смогла найти покупателя и была вынуждена снизить цену.



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Сообщается, что Мелани Браун и ее супруг кинопродюсер Стивен Белафонте приобрели четырехэтажный дом в 2014 году за $4,3 млн. Общая площадь здания составляет — 5,2 тыс. кв. футов (232 кв. м). В нем шесть санузлов, четыре спальни и столько же террас.

В особняке имеется студия звукозаписи, домашний кинотеатр, столовая, кухня и гостиная. Помимо этого, в доме установлена система "умный дом".

Отмечается, что на территории расположены гараж на четыре машино-места, открытый бассейн и бар. Как сообщалось ранее, это не первый дом в США, который был продан с существенным дисконтом. В частности, Леонардо Ди Каприо снизил стоимость своей виллы у озера в Лос-Анджелесе на $150 тысяч.

Чарли Шин выставил на продажу особняк для вечеринок на $1,5 млн ниже первоначальной цены, а 50 Cent продал дом в Арканзасе со скидкой $15 млн.

В апреле дом с дисконтом $4 млн продала теннисистка Серена Уильямс.

Фото: vesti.ru

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