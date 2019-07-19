Президент России Владимир Путин призывал федеральные и региональные власти ускорить работу по нормативному оформлению запрета на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям, передает РИА Новости.
По словам главы государства, паводки, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, к сожалению, случаются регулярно.
На проведенном совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области президент подчеркнул, что ранее он уже поручал обследовать русла рек и состояние гидротехнических сооружений на территориях, подверженных паводкам.
"Такой мониторинг должен вестись постоянно. Это позволит снизить риски подобных бедствий и людей вовремя предупреждать", — сказал президент.
Было поручено установить законодательный запрет на строительство жилья в зонах, подверженных подтоплениям. В Земельный кодекс будут внесены соответствующие изменения.
Фото: dw.com
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