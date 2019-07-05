Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Десятая часть переселенцев по реновации докупают жилплощадь﻿

Недвижимость print

Почти 10-15% из числа переселяемых по программе реновации граждан воспользовались правом по докупке жилых площадей в новых домах, передает РИА Недвижимость.


Реновация: Москвичи осматривают новые квартиры

Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин на Международном урбанистическом форуме.

Отмечается, что в столичной программе реновации есть предложение, когда переселяемый житель имеет возможность докупить со снижением стоимости на 10%.

"Сегодня опыт первых лет показал, что порядка 10-15% от переселяемых этой возможностью воспользовались", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что городская программа реновации жилья Москвы предусматривает расселение свыше 5 тысяч старых домов. В них проживает более 1 миллиона человек. Возведение нового жилья за счет города.

Московский урбанистический форум проводится в столице ежегодно с 2011 года.

Фото: msk.kp.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Дома по реновации прослужат больше ста лет

Собянин: реновация не приведет к наплыву мигрантов в Москву﻿

Реновация уплотнит Москву жильем на 15%﻿

Квартиру в пять этажей выставили на продажу в Москве

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы жилье программа реновация недвижимость строительство квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Врачи, изнуренные работой, открыто делают ошибки
Здоровье и профилактика
Что такое липодистрофия?
Недвижимость
Получение участка под родовое поместье
Новости Все >
"ЕР" выдвинула на довыборы в Госдуму Антона Шипулина и Вику Цыганову
Правительство повысило оклады военных и силовиков
ФК "Краснодар" завоевал первый трофей в истории
Трамп заявил, что США установят свой флаг на Марсе
Опрос: молодежь хочет получать зарплату 50-60 тысяч рублей
Москва начнет развивать районный туризм
В РФ может появиться правительственная комиссия по комфортной среде
Десятая часть переселенцев по реновации докупают жилплощадь﻿
Матвиенко предложила запретить детям носить телефоны в школу
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Экономика
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
Происшествия
Британку попросили покинуть самолет из-за излишне откровенного наряда
Общество
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь

"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".

Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Происшествия
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Военные новости
Подводник сомневается в версии минобороны о причинах гибели "Лошарика"
Общество
За 15 лет население малых городов в РФ сократилось на 1,5 млн человек
Человеческий фактор
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате

1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.

14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Общество
В России проходят траурные акции в память о 14 погибших подводниках
Новости Грузии
Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию
Политика. Новости и аналитика
Сахалинцы на митинге потребовали вернуть прямые выборы мэров
Любовь Степушова Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России Любовь Степушова Руслан Веснянко Грузинский Майдан пошел по украинскому сценарию Руслан Веснянко Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев
Комментарии
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Как в России вернуть власть народа
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Украинские спецслужбы похитили из ДНР офицера по делу MH17
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
Экс-глава МИД РФ: обвинения СССР в развязывании Второй мировой - чушь
"Левада-центр": большинство россиян одобряют деятельность Путина
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Опубликована фотография ''Лошарика'' после пожара
Замдиректора Института Европы: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна для России"
Фигуристка Константинова открыла бутылку ударом конька
Пользователи соцсетей: ЧП в Минске - это "черные знаки"
Жириновский: выборы в Петербурге начались с коррупции и обмана
Кудрин отказался считать Россию лидером по традиционным ценностям
Украина препятствовала работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ