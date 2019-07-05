Почти 10-15% из числа переселяемых по программе реновации граждан воспользовались правом по докупке жилых площадей в новых домах, передает РИА Недвижимость.
Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин на Международном урбанистическом форуме.
Отмечается, что в столичной программе реновации есть предложение, когда переселяемый житель имеет возможность докупить со снижением стоимости на 10%.
"Сегодня опыт первых лет показал, что порядка 10-15% от переселяемых этой возможностью воспользовались", — подчеркнул чиновник.
Напомним, что городская программа реновации жилья Москвы предусматривает расселение свыше 5 тысяч старых домов. В них проживает более 1 миллиона человек. Возведение нового жилья за счет города.
Московский урбанистический форум проводится в столице ежегодно с 2011 года.
Фото: msk.kp.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дома по реновации прослужат больше ста лет
Собянин: реновация не приведет к наплыву мигрантов в Москву
Реновация уплотнит Москву жильем на 15%
Квартиру в пять этажей выставили на продажу в Москве
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.