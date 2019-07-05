Десятая часть переселенцев по реновации докупают жилплощадь﻿

Почти 10-15% из числа переселяемых по программе реновации граждан воспользовались правом по докупке жилых площадей в новых домах, передает РИА Недвижимость.



Реновация: Москвичи осматривают новые квартиры

Об этом заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин на Международном урбанистическом форуме.

Отмечается, что в столичной программе реновации есть предложение, когда переселяемый житель имеет возможность докупить со снижением стоимости на 10%.

"Сегодня опыт первых лет показал, что порядка 10-15% от переселяемых этой возможностью воспользовались", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что городская программа реновации жилья Москвы предусматривает расселение свыше 5 тысяч старых домов. В них проживает более 1 миллиона человек. Возведение нового жилья за счет города.

Московский урбанистический форум проводится в столице ежегодно с 2011 года.

Фото: msk.kp.ru

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