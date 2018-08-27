Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял. Как отмечают СМИ, глава правительства перестал обновлять Facebook, Twitter и Instagram аж с 11, 17 и 18 августа.

Также многие заметили, что во время отдыха президента России Владимира Путина в Туве, вместе с ним был глава минобороны Сергей Шойгу, глава ФСБ и руководитель Тувы — но не "друг и партнер" Дмитрий Медведев.

Ранее, отметим, руководитель кабмина вел социальные сети в постоянном режиме, публикуя сообщения и фотографии, ретвитя свое правительство раз в несколько дней. Пресса и пользователи соцсетей отмечают, что такое "радиомолчание" совпало с его отсутствием в публичном пространстве, тянущемся уже более недели.

Отметим, что пропажа Дмитрия Медведева с экранов ТВ, из соцсетей и даже с совещаний министерств, правительства и иных ведомств стала одной из самых популярных тем для обсуждения в соцсетях. При этом вначале представители пресс-отдела правительства заявляли, что Медведев никуда не пропадал, а после выступили с сообщением о "спортивной травме". При этом, несмотря на травму, глава кабмина не стал брать ни отпуска, ни больничного.

Однако, пресса сообщила, что спустя более чем 10 дней Дмитрий Медведев "примет участие в совещании с вице-премьерами". "Медведев обязательно попытается "закрыть вопрос" со своим исчезновением, пошутив на совещании или бросив какую-то фразу",- уверены в соцсетях.

Добавим, что в 2017 году Дмитрий Медведев также исчез из публичного поля — после чего президент заявил, что Медведева "не уберегли" и в сезон гриппа он заболел. Вот только премьер-министр на первом же совещании проговорился, что "болен он не был".

Необходимо добавить, что подобный флер тайны уже привел к появлению в соцсетях конспирологических версий, одной из которых является "запой Медведева", последовавшей за яростным обсуждением того, что руководитель кабмина якобы "перешел с красного вина на водку". Естественно, официальные лица и источники не подтверждают подобную конспирологию.

Вот только соцсети не остановить. Так в телеграм-канале 338 был опубликован юмористический рассказ об "утре в Плесе", где похожий на Дмитрия Медведева человек "в трусах, и армейском бушлате" шел к водоему.

"Ну что на сегодня?- Сегодня 4 плановых и съемка для протокола",- звучит диалог. "Человек в трусах тяжело вглядывается в гладь воды. Прищуривается, в голове летят мысли, ощущения, будущее России. Рука в кармане нащупывает стекло, чуть приподняв уголки губ, без отрыва взгляда от воды человек в трусах вытягивает из кармана чекушку прохладной водки. Треск крышки, закрыв глаза от упоения человек в трусах залпом выпивает ее",- пишет ехидный автор.

"Сложно описать ту боль с которой начальник охраны смотрит на него. Потом достает айфон, и спрашивает: — Вашу любимую?- Да!" Из динамика телефона начинает играть песня группы "Сектор Газа" - "Домой". Уходящий начальник охраны достает рацию "Моторола" и говорит: "-Не успел, отбой по сегодня",- иронизирует он.

"Человек в трусах принимает удобное положение на лавке и с небольшой улыбкой смотрит в даль. Сегодня они не успели, а значить есть время побыть с собой еще один день",- именно так заканчивается саркастический рассказ.

Стоит добавить, что ранее автор публиковал фотографию премьер-министра во время встречи с президентом России в Арктике - она вызвала колоссальный информационный шум и вопросы "откуда у Дмитрия Медведева такие синяки под глазами". При этом эксперты отвечали, что это может быть прямым следствием недосыпа или корректируемого медициной нарушения обмена веществ.

Стоит отметить, что ехидные эксперты уже выступили с комментариями о том, что причиной отсутствия Медведева выбрана именно "спортивная травма" потому, что она добавляет премьер-министру "брутальности и маскулинности" — дескать, это же не простое ОРЗ.

Ими высказывались разные варианты — от того, что Медведев так дистанцируется от обсуждения пенсионной реформы до варианта с "вбросом на упреждение", от мнения про реальную спортивную травму. "Бадминтон, кстати, очень травмоопасен на мениск, не говоря про горные лыжи",- отмечали сторонники версии "травма реально была".

"Бадминтон-бадминтон... Скорее, AngryBirds, а это очень травмоопасно - все знают, кто играл)",- пишут в телеграм-канале Newsinfo.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев, "исчезновение" которого длится уже около двух недель, не брал отпуск и не оформлял больничный",- подтвердили власти.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства остается на связи и в контакте с премьер-министром (который продолжает отсылать телеграмы и подписывать документы, но не выходит "на люди" и не приезжал на созванные им совещания и встречи).

Напоследок заметим, что телеграм-канал "Незыгарь", ссылаясь на свои источники сообщал об операции, которую проводили пропавшему Медведеву. А вот представители СМИ назвали причиной пропажи Дмитрия Медвдева "обычный запой".