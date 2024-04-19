"На Западе приняли решение о его ликвидации": Медведев прокомментировал новость о покушении на Зеленского

Дмитрий Медведев: Запад решил ликвидировать Зеленского

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

На Западе могло быть принято решение о дальнейших действиях в отношении президента Украины, Владимира Зеленского. Об этом информация появилась в Telegram-канале, принадлежащем заместителю председателя Совета безопасности России, Дмитрию Медведеву.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

В своем сообщении политик приложил фотографию Зеленского, изображенного с поднесенной к носу свернутой купюрой, через которую, предположительно, вдыхается белый порошок. На снимке также заметно, что голова Зеленского находится в перекрестье снайперского прицела.

"Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации", — подчеркнул Медведев.

Так российский политик прокомментировал новость о задержании поляка, подозреваемого в подготовке покушения на украинского президента.