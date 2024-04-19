"На Западе приняли решение о его ликвидации": Медведев прокомментировал новость о покушении на Зеленского

На Западе могло быть принято решение о дальнейших действиях в отношении президента Украины, Владимира Зеленского. Об этом информация появилась в Telegram-канале, принадлежащем заместителю председателя Совета безопасности России, Дмитрию Медведеву.
В своем сообщении политик приложил фотографию Зеленского, изображенного с поднесенной к носу свернутой купюрой, через которую, предположительно, вдыхается белый порошок. На снимке также заметно, что голова Зеленского находится в перекрестье снайперского прицела.
"Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации", — подчеркнул Медведев.
Так российский политик прокомментировал новость о задержании поляка, подозреваемого в подготовке покушения на украинского президента.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.