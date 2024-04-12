Бельгия расследует заявления о попытках России вмешаться в европейские выборы для ослабления поддержки Киева

Премьер де Кроо: Бельгия ведет расследование о попытках РФ повлиять на выборы в ЕС, чтобы ослабить европейскую поддержку Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

В Бельгии ведут расследования утверждений о попытках России вмешаться в выборы ЕС. РФ это якобы нужно для того, чтобы продвинуть определенных кандидатов. Об этом сообщил премьер королевства Александр де Кроо, не предоставив никаких доказательств.

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Россию стали чаще обвинять в подобном перед выборами в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня.

Власти РФ не раз отвергали обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, говоря, что они являются голословными.

"Передача денег не осуществлялась на территории Бельгии, но вмешательство имело место быть. Мы несем ответственность", — цитируют де Кроо, который не привел никаких конкретных доказательств, РИА Новости.

Он, ссылаясь на некую информацию неких спецслужб, заявил, что Россия якобы добивается избрания в Европарламент неназванных "пророссийских кандидатов", чтобы они препятствовали поставкам вооружения Киеву.